Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I lavori per ampliare l’isola pedonale nel centro di Settimo Torinese inducono a più di una riflessione. Agli abitanti meno giovani non sfugge come la città abbia perso, nel volgere di breve tempo, la maggior parte dei tradizionali caratteri urbanistici e architettonici. Lo stesso centro storico è tale solo perché costituisce il nucleo di più vecchio impianto, non certo per i palazzi, i monumenti e gli scorci suggestivi. L’assetto planimetrico dell’area centrale rimonta indubbiamente al [...]