18 passi

Ho voglia di sorridere quando mi sveglio al mattino presto. Dalla mia finestra osservo il panorama e vengo preso sempre dallo stupore che si rinnova ogni giorno. Svegliandomi questa mattina, sorrido, perche ho a disposizione. 24 ore nuove di zecca davanti a me. Che bello alzarmi al mattino ed avere qualcosa in cui sperare, qualcosa per cui sorridere, una vita da vivere! Dio ha sempre qualcosa per me, una chiave per ogni problema, una luce per ogni ombra, un sollievo per ogni dolore e un piano per ogni giorno. Ogni giorno è unico. Non devo sprecarlo, non devo pensare a quello che è andato storto ieri ma impiego le mie energie per migliorare il domani. La vita è nelle mie mani, posso fare delle scelte, decidere cosa fare e credendo nei miei sogni posso realizzarli. Devo aprire sempre ogni giorno alla lieta brezza della gioia che mi solleva da terra e poi dolcemente mi fa ridiscendere, ed io mi auguro che oggi sia un giorno da ricordare. Mi alzo e con 18 passi realizzo che sono in salute e autosufficiente anche questa mattina! E allora buongiorno a chi fa della sua giornata un modo per andare avanti. A chi ogni giorno esce da casa col sorriso anche se dentro non è cosi. Buongiorno! Evviva la vita!

Favria, 18.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nelle nostre vite c’è un solo colore che dona senso all’arter e alla vita stessa, il colore dell’amore. Felice sabato

