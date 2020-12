18- 20 dicembre 1922, per non dimenticare mai!

Il 18 dicembre del 1922 avvenne a Torino una strage compiuta in città da squadre fasciste che nel nell’arco di tre giorni, uccisero undici antifascisti furono uccisi e ne ferirono una trentina feriti, nel corso di quella che all’epoca fu accreditata come una rappresaglia per l’uccisione di due fascisti, ma probabilmente fu una vera e propria azione punitiva preordinata contro gli oppositori politici e la stessa città di Torino, poco incline al neo-costituito regime. Le violenze iniziarono per motivi personali e non politici il giorno prima, il 17 dicembre, nei confronti di un giovane tramviere, tale Francesco Prato, nella zona di corso Spezia, ma durante l’agguato i due fascisti che stavano perpetrando l’aggressione restarono uccisi. A due mesi dalla marcia su Roma, i fascisti di Torino non potevano in alcun modo far passare sotto silenzio l’uccisione di due dei loro seguaci. Ecco che si scatenò una tremenda vendetta del Regime nei confronti degli oppositori, con una rappresaglia guidata da Piero Brandimarte, bersagliere decorato nella Prima Guerra Mondiale, che si sarebbe in seguito vantato di aver fatto molte vittime tra gli oppositori. Le violenze fasciste iniziarono sin dalla mattina del 18 settembre 1922 con gruppi di squadristi, una cinquantina, iniziarono un vero e proprio rastrellamento di oppositori, che sarebbero poi stati brutalmente uccisi quel giorno stesso. Carlo Berruti, ferroviere e consigliere comunale del Partito Comunista; Matteo Chiolero, tramviere socialista; Erminio Andreoni, Pietro Ferrero, segretario della Federazione degli operai metallurgici di Torino; Andrea Chiomo, Matteo Tarizzo di Favria, Leone Mazzola e Giovanni Massaro, tutte persone colpevoli di simpatizzare per partiti e ideologie differenti da quella fascista. Matteo Tarizzo, 34 anni, venne sorpreso nel sonno dall’irruzione dei fascisti, prelevato e ucciso a bastonate poco lontano da casa. Il 19 dicembre morirono anche Angelo Quintaglié, usciere dell’ufficio ferroviario dove lavorava il Berruti e la stessa sorte toccò a Cesare Pochettino, anch’egli crivellato di colpi. L’ultima vittima, morì il giorno 20 dicembre, Evasio Vecchio, un operaio comunista. Dopo la guerra Brandimarte, pur condannato a più di venticinque anni di carcere, sarà assolto per insufficienza di prove in Appello. Nel 1946 il Comune di Torino rinominò l’omonima piazza dove sorge la stazione di Porta Susa e fece installare una lapide con i nomi delle vittime accertate, a Favria esiste una via dedicata a Matteo Tarizzo. Non dimentichiamo mai e sempre ricordarci di questa mattanza di matrice fascista.

Favria, 18.12.2020 Giorgio Cortese

Ti auguro tutto il meglio che la vita possa dare. Buon Natale!

Commenti