154 volte grazie!

L’emergenza sangue non va mai in vacanza ed in Estate la richiesta aumenta. In questi mesi estivi lo spirito di solidarietà del fare del bene ed aiutare delle vite stato più forte della pandemia da coronavirus e i donatori del gruppo Fidas di Favria nei mesi di luglio ed Agosto, con il prelievo straordinario del 2 settembre hanno risposto: noi ci siamo sempre e non ci ferma neanche la pandemia ed il caldo estivo. In 154 hanno donato, molti giovani , alcuni alla prima donazione, altri periodici ma tutti con lo stesso entusiasmo che leggevo , nonostante le mascherine, negli occhi: la voglia di fare del bene al prossimo, prendendo le dovute precauzioni con la pandemia non ancora domata. 154 Grazie donatori, siete come altre associazioni di volontariato la parte migliore di tutti noi, siete la concreta speranza che solo con il reciproco aiuto e collaborando nessuna sfida è impossibile . Grazie

Favria, 15.09.2020. Giorgio Cortese

Ogni giorno, ogni cosa prenderà il suo corso, ma importante è guardare dove sorge il sole e non dove tramonta.

