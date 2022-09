CAVAGNOLO-BRUSASCO. Torna la 14esima edizione del Trofeo Trincavenna, storico appuntamento del derby tra Brusasco e Cabagnolo. La partita si terrà sabato 24 settembre alle 16 presso il campo sportivo di via Diaz a Cavagnolo.

Sono ammessi all’iscrizione tutti i residenti dei due comuni dai 16 ai 99 anni. Sono concesse solo 5 deroghe per squadra per cittadini che siano stati residenti in passato per almeno 5 anni. Il costo di iscrizione, che comprende la maglietta, è di 5 euro. Ci si può iscrivere telefonando al 3666819124 (Cristiano Audisio) per Cavagnolo e al 3318607263 (Giulio Bosso) per Brusasco.

L’evento è organizzato dai due comuni in collaborazione con la Sporting 590.

