101 mila euro all’ospedale di Ivrea. L’Asl To4 ringrazia

Che gli eporediesi avrebbero risposto in massa all’invito dell’Amministrazione comunale non era così scontato. E invece è successo. Succede che l’interna comunità si è stretta intorno al suo ospedale. Tutti in lotta contro il Covid-19 senza tentennamenti. Senza esitazione. Senza ulteriori parole. Il risultato è esaltante e, al contempo straordinario. La bellezza di 101 mila euro raccolti e donati all’Asl To4, che ringrazia (qui la lettera dell’Asl To4).

“Le scrivo – dice il direttore generale Lorenzo Ardissone al Sindaco Stefano Sertoli – per ringraziarvi di cuore per la preziosa vicinanza dimostrata all’azienda, in particolare al presidio ospedaliero di Ivrea, con la generosissima donazione di 101 mila euro da parte dl Comune di Ivrea direttamente e come raccolta fondi della quale Vi siete fatti promotori e alla quale ha prontamente risposto la Comunità eporediese. La forte solidarietà da Voi espressa ci sostiene in questo difficile momento di emergenza sanitaria…”

