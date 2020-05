1 maggio, nulla sarà come prima

Maggio come buona parte dei mesi nel nostro calendario, deve il suo nome ad una divinità latina, madre di Mercurio, Maia. Maia era venerata nell’antica Roma come dea dell’abbondanza e della prosperità, accostata all’idea della fertilità della terra. Con il diffondersi del Cristianesimo alla dea latina è subentrata la Madonna a cui oggi il mese è dedicato. In questo mese avviene la fioritura delle rose, da cui il termine rosario, usato nei fioretti maggio. Una curiosità anticamente per Màgio si indicava un cono di cartone che le prioresse delle di confraternite, in occasione della festa del Santo protettore, precedute dagli Abbà con alabarda, portavano in testa, ed il majo era il ramo di albero piantato avanti l’uscio dell’innamorata, la vigilia del 1° maggio. Maggio, nel primo giorno del mese ricorda anche la Festa del Lavoro. Ma oggi con la pandemia che ha colpito duro negli affetti di chi ha perso degli amici, dei congiunti, e negli anziani, radici e senso di appartenenza di una Comunità, il lavoro non sarà più come prima. Ci sarà meno lavoro, inutile girarci attorno. Tra i cambiamenti più evidenti l’adozione dello smart working “di massa”. Una vera e propria trasformazione sociale e culturale e soprattutto se si considera che fino a qualche mesa fa lo strumento del lavoro agile era utilizzato da appena 570 mila dipendenti sui circa 20 milioni di impiegati italiani. Oggi bisognerà ripensare profondamente sussidi e sostegni perché non si può mantenere l’inaccettabile scarto fra lavoratori tutelati e non tutelati, tra dipendenti delle grandi aziende e dei piccole attività, dei piccoli negozi, del settore pubblico e di quello privato. Per non parlare dei lavoratori autonomi e dell’esercito di irregolari che sostengono l’economia ma sono invisibili o quasi al welfare. Oltre al lavoro che scarseggerà anche pensare alla qualità del lavoro di domani. Oggi siamo chiamati tutti in causa scelte economiche, anche quelle più piccole. Queste scelte chiamano in causa ciascuno di noi: la responsabilità a cui siamo chiamati nelle scelte economiche, anche quelle più piccole. Da tutte le parte si leva, a parole, la richiesta di un’economia più giusta, più sostenibile, più rispettosa dei diritti, dell’ambiente, dei tempi della vita. Oggi ognuno di noi ha la sua parte da fare diventando risparmiatori e consumatori consapevoli, attraverso una finanza etica per sostenere solo imprese e progetti responsabili. Sostenere le piccole attività commerciale e artigiane che fanno vivere le nostre Comunità il valore aggiunto che spesso dimentichiamo

Favria 1.05.2020 Giorgio Cortese

Nella vita ci sono battaglie che si combattono insieme, donare il sangue per salvare la vita ai nostri simili è una di queste, vieni a donare il sangue a Favria venerdì 8 maggio cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

