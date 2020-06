0125 414012. Inutile telefonare, lì non risponderà nessuno….

C’è chi se li sta già giocando al lotto sulla ruota di Torino e su tutte. Ma c’è anche chi sta impazzendo a forza di comporli sul proprio cellulare: 0125 41 40 12. E’ il numero di telefono messo a disposizione nella fase “tre” dall’Asl To4, utile per la prenotazioni degli esami del sangue. Abbiamo provato a metterci in contatto anche noi per tutta la giornata di ieri. “Inutile chiamare li non risponderà nessuno. Il mondo lo abbiam chiuso fuori con i suoi casini….” canterebbe Adriano Celentano.

La musica è la stessa cambiano le parole: “A causa dell’eccessivo numero di chiamate gli operatori non possono rispondere. Siete pregati di richiamare più tardi…”. E zac, va via la comunicazione.

E’ evidente che il servizio non sta funzionando come avrebbe dovuto funzionare dopo una pandemia. Altrettanto evidente che chi dovrebbe farlo funzionare probabilmente sta sottovalutando le esigenze di una popolazione anziana che durante tutto il periodo di quarantena ha evitato di frequentare ospedali e sale d’attesa. Resta il problema. Cosa ce ne facciamo di questo numero di telefono se poi dall’altro capo non c’è uno che risponde? Ironia della “comunicazione”, l’Asl To4 avvisa però anche dell’esistenza di una piattaforma per le prenotazioni sul proprio sito internet e, infine, di una nuova “App” scaricabile gratuitamente. Il nome è tutto un programma o se si preferisce una presa per i fondelli: “tuttosalute Asl To4”.

Liborio La Mattina

