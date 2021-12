VENARIA REALE. Con l’arrivo del nuovo presidente del Consorzio delle Residenze Sabaude Michele Briamonte, la Reggia di Venaria si appresta a un grande cambiamento: mettere a reddito l’immenso valore della struttura attirando capitali di investimento privati.

Il modello, del tutto nuovo nella gestione dei beni culturali in Italia, guarda soprattutto agli Usa, dove non è inusuale che gli investitori si interessino al settore della cultura.

Ma la condizione per farlo è individuare delle modalità per cui i capitali finanziari così investiti possano essere remunerati.

“Dobbiamo rendere la Reggia – spiega il neopresidente all’ANSA – [...]





