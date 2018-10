VOLPIANO. Comital e Lamalù, curatori fallimentari al ministero

I curatori fallimentari di Comital e Lamalù saranno domani al Ministero del lavoro, con la Regione Piemonte, per verificare la sussistenza delle condizioni per richiedere la cassa integrazione. Il giorno successivo, mercoledì, alle 8:30, ci sarà l’incontro con il sindacato e i lavoratori in via Magenta a Torino, all’assessorato regionale al lavoro. Lo rende noto la Fiom.

“La situazione dei lavoratori di Volpiano – sottolineano Federico Bellono, segretario della Fiom di Torino, e Julia Vermena, responsabile di Comital e Lamalù per la Fiom – è paradossale. Dire come si è detto in questi giorni che si tratterebbe di elemosinare una qualche forma di cassa integrazione è del tutto fuori luogo. I lavoratori, con i sindacati nazionali, sono già stati dal governo, e sono stati proprio i tecnici che accompagnavano il ministro Di Maio a dire al tavoli che il decreto 44 riguardava anche Comital, della cui situazione erano perfettamente al corrente. Di fronte a lavoratori che da giugno sono senza reddito, sarebbe davvero inaccettabile che ora emergessero complicazioni, che dovrà essere in ogni caso il governo a risolvere”.

