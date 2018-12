VICO. Arriva il “Sì” della Regione: nasce il comune di Valchiusa

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità, il 13 dicembre, le leggi che istituiscono, dal primo gennaio, il nuovo Comune di Valchiusa dalla fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nonostante i tentennamenti dopo il referendum cittadino dell’11 novembre per il no della maggioranza dei cittadini di Trausella, contrari nonostante la volontà dell’assemblea comunale e del sindaco Mario Marubini.

