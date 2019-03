TORINO. Vaccini: no vax contro Grillo, firma patto vergogna

“Grillo non ricorda e firma il patto della vergogna. Menzomnia”: è lo striscione comparso questa sera davanti al Teatro Colosseo di Torino che ospita lo spettacolo di Beppe Grillo ‘Insomnia’. Ad esporlo un gruppo di genitori No Vax, che denunciano “le menzogne e la mala fede di Grillo in materia di vaccini e di libertà di cura”.

“Più che di ‘Insomnia’ Grillo sembra soffrire di amnesia – si legge nel volantino distribuito dai manifestanti – Fino a qualche anno fa, nei suoi spettacoli, i vaccini venivano messi in discussione per sicurezza e efficacia e le multinazionali del farmaco venivano accusate delle peggiori nefandezze. Poi, il 10 gennaio, Grillo, che diceva ‘mai con il Pd’, ha sottoscritto il famigerato ‘patto trasversale per la scienza’ firmato anche da Matteo Renzi e Roberto Burioni”.

Tra i manifestanti anche l’ex consigliere M5S di Venaria, Stefano Balocco, dimessosi nel 2016. “Il movimento ormai è diventato verticistico – sostiene – e il ricorso alla piattaforma Rousseau per la base è ormai una forma. Grillo ha venduto il Movimento alla Casaleggio”.

