TORINO. Tumori neuroendocrini, al Mauriziano Pet/Tac per le diagnosi

Un nuovo aiuto, a Torino, per la diagnosi precoce dei tumori neuroendocrini. Si tratta della nuova Pet/Tac con il radiofarmaco68 Gallio-Dotatoc che è da oggi disponibile all’ospedale Mauriziano di Torino, unico centro pubblico del Piemonte ad effettuare questo esame. Rispetto alla Pet classica è utile per la diagnosi precoce di questo tipo di tumori che rappresentano meno dello 0,5% di quelli maligni, con 4-5 nuovi casi l’anno in Italia ogni 100 mila persone, ossia circa 2 mila 700 nuove diagnosi.

Si tratta di tumori che possono colpire vari organi, sono quasi sempre a lenta crescita e curabili con farmaci, chirurgia e radioterapia recettoriale, ma difficili da diagnosticare dal momento che solo il 20% dà sintomi evidenti. Ora la nuova strumentazione del reparto di Medicina nucleare del Mauriziano, diretto dal dottor Riccardo Emanuele Pellerito, permette di eseguirne la diagnosi con un farmaco che, iniettato, si lega ai recettori per la somatostatina, particolari strutture che si trovano sulla superficie del tumore.

Da qui emette radiazioni che la Pet/Tac registra e trasforma in immagini che localizzano la lesione. Inoltre questa diagnostica è in grado di identificare tumori neuroendocrini di piccole dimensioni permettendo di contrastare la malattia con sempre maggiore tempestività o valutarne la persistenza o la risposta al trattamento.

