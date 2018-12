TORINO. Tav, Grillo: “Per i costruttori il progresso è il calcestruzzo”

“Ci dovremmo vedere con questi costruttori che stanno lì a protestare perché il loro progresso è il cemento? Se gli togli il calcestruzzo non hanno un’idea neanche a morire”. Lo ha detto Grillo in uno show improvvisato in occasione della presentazione di un libro alla Nuvola di Roma. Grillo ha contestato l’alta velocità: “15 anni fa Fiat e µnsaldo facevano i treni più veloci del mondo. Poi sono arrivati questi del cemento e hanno tolto una tecnologia meravigliosa per far andare i treni alla stessa velocità a cui andavano prima”.”Mi viene da ridere. Facciamo infrastrutture per portare in giro container che per la metà sono vuoti. Ha senso tutto questo?” si chiede Grillo citando dati secondo i quali il 40% dei trasporti è costituito da container vuoti che vengono trasferiti in luoghi in cui il loro deposito costa meno.

“Quindi – commenta – noi facciamo le infrastrutture per trasferire questi container vuoti!”. Grillo ricorda quindi i “gioielli” del trasporto veloce italiano come il Pendolino. “La Svizzera e la Svezia non hanno fatto il cemento per l’alta velocità. Hanno i nostri treni ad assetto variabile come il Pendolino e fanno la stessa velocità che abbiamo noi!”.

Quindi, “dobbiamo sederci a un tavolo con ingegneri, architetti, artisti e filosofi perché il mondo va avanti ad una velocità pazzesca. E la politica ha l’obbligo di avere una visione del futuro”.

