TORINO. Sulla data dei congressi l Piemonte attende la segreteria nazionale

Il Pd del Piemonte attenderà le decisioni della segreteria sul congresso nazionale per stabilire quando fissare il congresso regionale e le primarie per la scelta del nuovo segretario piemontese, figura vacante dalle dimissioni di Davide Gariglio nel marzo scorso. L’obiettivo è evitare di chiamare i militanti alle urne due volte in tempi troppo ravvicinati, unificando le date.

Lo ha deciso la direzione regionale, riunita questa sera nella sede del partito in via Masserano a Torino, accogliendo una proposta del coordinamento presieduto da Giuliana Manica, che si era riunito poco prima per approfondire la questione.

Se però il congresso nazionale dovesse risultare troppo a ridosso dell’appuntamento piemontese con le elezioni regionali della primavera, il Pd piemontese fisserà in autonomia il proprio congresso, presumibilmente in dicembre. Tempi più ravvicinati sarebbero infatti troppo stretti per i passaggi previsti dal regolamento.

La prossima riunione della direzione è già stata fissata per lunedì 15 ottobre alle 18.

