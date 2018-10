TORINO. Rifiuti: arriva l’App che aiuta a differenziare

Una App in grado di riconoscere un prodotto tramite codice a barre, scomporne i materiali e indicare il bidone giusto in cui gettarli. Dopo aver servito già 6 milioni di italiani, arriva a Torino Junker, la piattaforma per migliorare la raccolta differenziata, tradotta in 10 lingue, accessibile per ipo e non vedenti e con un database di oltre 1,5 milioni di prodotti incrementabile dagli utenti.

Se un prodotto non viene riconosciuto basta scattare una foto e mandarla a Junker che risponde e lo inserisce in banca dati.

Fornisce, inoltre, altri servizi, come il calendario della raccolta con remind del giorno del prelievo, la possibilità del Comune o del gestore di comunicare con i cittadini che, a loro volta, possono segnalare problemi su pulizia strade, rifiuti abbandonati, bidoni pieni o rotti.

“Siamo fortemente impegnati a estendere la differenziata aumentandone qualità e quantità – dice la sindaca Chiara Appendino – e ciò significa avere un’infrastruttura e accompagnare il percorso e la App va in questa direzione. Siamo i primi in Piemonte ad adottarla e si potrà poi pensare di estenderla all’area metropolitana”.

