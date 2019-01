TORINO. Rapinano caffetteria poi litigano con tassista, arrestati

Rapinano una caffetteria, a Torino, minacciando e spintonando il titolare per portarsi via 50 euro e diversi dolci. I ladri, una donna 34enne e un 55enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri nella centrale piazza Vittorio Veneto. Dopo aver messo a segno il colpo nel locale di corso Vinzaglio, sono scappati a piedi sino in via Po, dove hanno ingaggiato una rissa con un tassista.

La coppia voleva fare un giro per la città e poi essere portata a Chieri senza pagare.

Commenti