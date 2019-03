TORINO. Pirati strada: investe madre e figlio e fugge, ricercato

Madre e figlio sono stati travolti, oggi a Torino, da un’auto che si è data alla fuga. La donna è stata trasportata dai medici e dagli infermieri del 118 all’ospedale Cto di Torino, mentre il ragazzo, 11 anni, è stato portato al Regina Margherita. Entrambi non sono in pericolo di vita. L’incidente in via Sansovino. Gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale sono sulle tracce del pirata della strada e stanno sentendo alcuni testimoni. Da una prima costruzione sembra che i due stessero attraversando la strada all’angolo con corso Molise quando sono stati investiti.

Commenti