TORINO. Pasionaria No Tav: “Questa piazza è commovente, vale la pena vivere”

“Questa piazza è commovente, vale la pena di vivere per vederla e ha gli stessi volti, entusiasmo, età che il Movimento ha visto in tanti anni”. A dirlo dal palco di piazza Castello è Nicoletta Dosio, la ‘pasionaria’ No Tav secondo cui “questa piazza è l’opposto di quel sistema violento e distruttore che ci vorrebbe tutti muti e quieti. Invece – aggiunge – abbiamo la nostra voce, il futuro che vogliamo davanti a noi. Non volgiamo che il No al Tav sia una compensazione per dire Sì a tutte le altre malefiche infrastrutture che devastano i diritti e fanno gli interessi di pochi”.

Sul palco anche Lele Rizzo, leader del centro sociale torinese Askatasuna e del movimento No Tav. “Non ho mai visto prima dell’altro giorno 3mila imprenditori tutti insieme muoversi, ad esempio, quando si muore per il ponte Morandi che crolla o quando si dorme in macchina perché si è senza lavoro.

Il nostro no – afferma – ha dietro tantissimi sì, ma in questo mondo c’è bisogno di dire no”. Rizzo ha concluso il suo intervento salutando Gigi Radice, il tecnico dell’ultimo scudetto del Torino: “Mi ha insegnato che si può anche non vincere sempre, ma si può perdere con dignità”.

