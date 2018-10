TORINO. ‘Non ho niente da perdere’, tv-movie con veganterroristi

Un wedding planner capo di una banda di eco-terroristi ultravegan, una giovane ipocondriaca convinta di essere in fin di vita, un ex carabiniere espulso dall’Arma che fa da guardia del corpo a un volgare imprenditore che è il bersaglio dei terroristi al matrimonio del figlio. Una sontuosa villa sulle colline torinesi. La commedia mescolata all’azione.

Sono gli ingredienti di ‘Non ho niente da perdere’, tv-movie diretto da Fabrizio Costa, con Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Sergio Assisi e Ilaria Genatiempo, prodotto da Pepito Produzioni con Rai Fiction e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che fa parte di una trilogia di commedie, che saranno trasmesse da Rai Uno, accomunate da un elemento, ‘Purché finisca bene’.

Realizzato fra Torino e Castagneto Po, il film, le cui riprese finiranno fra una settimana, “cerca, per la prima volta in tv – dice il regista – di coniugare commedia e azione per raccontare in modo leggero le nevrosi del nostro tempo”. Per la protagonista, che confessa di amare Torino, “unica città in cui vivrei oltre Roma”, è “un film molto buffo, con momenti paradossali e grotteschi e scene in cui mi sono sentita come in Tomb Rider”. Per gli attori è un ritorno a Torino che li ha visti interpreti di diversi film, ad esempio la Crescentini e Pesce, Nastro d’Argento per ‘Dogman’ di Matteo Garrone, insieme in ‘La verità, vi spiego, sull’amore’. E c’è tanto territorio in tutto il film, non solo nelle location. “Ci sono 35 professionisti locali coinvolti – spiega il direttore di Fctp, Paolo Manera – compreso il primo assistente alla regia e 8 attori oltre a 450 comparse e ci fa piacere che ci sia tutto questo talento del territorio in una produzione di questo livello”.

