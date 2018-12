TORINO. Maltempo: allerta neve su Appennini, 10 cm in collina

Allerta gialla per la neve sulle zone appenniniche del Piemonte, ma sarà imbiancata anche Torino, soprattutto nelle zone collinari. L’avviso emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica “possibili disagi alla viabilità” sul basso Piemonte per “l’ingresso di una area di bassa pressione atlantica sul Mediterraneo occidentale”.

Sono previste precipitazioni “deboli diffuse su tutta la regione, al mattino sui rilievi in estensione alle zone pianeggianti dal pomeriggio, con valori moderati sulle Alpi nordoccidentali e sulle zone del basso Piemonte al confine con la Liguria”. Il maltempo sarà una breve parentesi poiché lunedì è prevista la rimonta dell’alta pressione, “con cielo in prevalenza soleggiato fino a martedì e temperature in aumento”.

La Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede neve o nevischio a Torino, con possibili lievi depositi. Verso mezzanotte, alla fine della perturbazione, il deposito totale – riporta il sito del Comune – di 4-7 cm in pianura. 7-12 in collina.

