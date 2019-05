TORINO. Lo sceicco Al Qasimi lancia la versione italiana del suo libro ‘Sharjah’

Lo sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi ha lanciato la versione italiana, edita da Mondadori, del suo libro ‘Sharjah. Memorie di un emiro illuminato’. La presentazione ufficiale a Torino, in una cena di gala a Palazzo Madama.

Sharjah è uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti, Paese ospite d’onore al Salone del Libro, in programma dal 9 al 13 maggio nel capoluogo piemontese. Il volume racconta la vita intensa dello sceicco attraverso alcuni dei principali avvenimenti della storia contemporanea.

“Si parla di questo libro come se fosse un’autobiografia – ha rimarcato Al Qasimi – ma in realtà è la storia di un intero Paese. Le decisioni prese nella storia del mio regno nascono non dal volere di una persona ma dal volere collettivo, perché i libri sono valore della cultura e dell’umanità”.

“La cultura, il sapere, la scienza – aggiunge – sono fattori chiave nello sviluppo delle nazioni, ed è nostro dovere sostenere gli intellettuali e coloro che con il proprio lavoro la diffondono nel mondo”

