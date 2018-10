TORINO. Il Piemonte aderisce alla campagna “Io non rischio”

Il Piemonte aderisce alla campagna ‘Io non rischio’ per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Il 13 e il 14 ottobre volontari e volontarie di Protezione civile allestiranno punti informativi nelle principali piazze della regione. “Come sempre in Piemonte il mondo del volontariato di Protezione civile aderisce con impegno e interesse a questa campagna di divulgazione delle buone pratiche per migliorare la resilienza della popolazione, – dice l’assessore alla Protezione civile, Alberto Valmaggia – In questi due giorni emerge la professionalità comunicativa dei volontari che accompagnano i cittadini in un percosso di conoscenza dei rischi per migliorare l’autotutela, impegno auspicato anche dal nuovo codice di Protezione civile. I volontari sempre impegnati in un ciclo continuo di formazione per rispondere alle emergenze, dimostrando grandi capacità di intervento a livello locale, nazionale ed europeo, si esercitano costantemente, anche, a diffondere la cultura della prevenzione per accrescere la consapevolezza in una cittadinanza attiva”.

Commenti