TORINO. Guasto alla rete, black-out Vodafone in tutto il Piemonte

Black-out nella telefonia mobile questa mattina in tutto il Piemonte. I cellulari sono inutilizzabili per un guasto alla rete Vodafone che ha coinvolto tutti gli utenti del Nord Ovest. In migliaia, questa mattina, hanno contattato il servizio clienti per segnalare il problema. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio.

In alcune aree del Piemonte il black-out telefonico riguarda anche la rete fissa. Lo segnalano numerosi clienti sul sito del gestore telefonico.

Il black-out sulla rete Vodafone è cominciato già nella notte.

