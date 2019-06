TORINO. Giunta Cirio, chi sono i nuovi assessori

Il più giovane è il leghista Fabrizio Ricca, 33 anni, la più anziana Vittoria Poggio, 67, anche lei esponente del Carroccio. L’età media è comunque bassa, con solo cinque assessori su undici sono sopra i 50 anni. Le donne sono tre e hanno deleghe importanti come Lavoro, Istruzione, Cultura, Turismo, Commercio, Politiche sociali. Quasi tutti hanno esperienza di amministrazione locale. E’ la nuova giunta regionale del Piemonte, nominata oggi dal governatore Alberto Cirio. Il vice di Cirio alla guida della Regione è il leghista Fabio Carosso, che ha anche le deleghe su Urbanistica, Montagna, Parchi, Enti Locali. Astigiano, 46 anni, imprenditore, è sindaco di Coazzolo (At), presidente della Comunità collinare tra Langa e Monferrato e consigliere provinciale di Asti. Elena Chiorino (Fdi), nuovo assessore a Istruzione e Lavoro, ha 42 anni ed è biellese. Laureata in Economia all’Università di Milano Bicocca, è una libera professionista nel settore del marketing. E’ stata sindaco di Ponderano (Bi) ed è consigliere provinciale a Biella. Marco Gabusi (Fi), assessore a Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione ha 39 anni ed è astigiano. Di professione bancario, è sindaco di Canelli (At) e presiede la Provincia di Asti dal 2015. Luigi Icardi (Lega), nuovo assessore alla Sanità, ha 57 anni ed è cuneese. Laureato in Economia delle Pubbliche Amministrazioni, ha una esperienza trentennale nel sistema sanitario come funzionario dell’Asl Langhe-Roero. Da quasi dieci anni è sindaco di Santo Stefano Belbo (Cn). Matteo Marnati (Lega), assessore a Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca, 36 anni, novarese, è un informatico. A 24 anni è stato il più giovane assessore in Italia di un capoluogo di Provincia, Novara, dove oggi è capogruppo. Vittoria Poggio (Lega), assessore a Cultura, Turismo, Commercio, 67 anni, è laureata in Lingue. Imprenditrice nel settore orafo e commerciale, ha fondato il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Alessandria, di cui è presidente dal 1999. E’ vicepresidente della Confcommercio di Alessandria dal 2015, ed è stata consigliera comunale. Marco Protopapa (Lega), assessore a Agricoltura e Cibo, 54 anni, alessandrino, libero professionista, è consigliere comunale di Acqui Terme (Al). E’ consulente della pubblica amministrazione in materia di finanziamenti rurali. Fabrizio Ricca (Lega), assessore a Sicurezza, Polizia locale, Sport e Giovani, ha 33 anni ed è torinese, con laurea in Scienze politiche. Dal 2011 consigliere comunale di Torino, ha maturato un’ampia esperienza sulle periferie e la sicurezza locale. Roberto Rosso (Fdi), assessore a Rapporti con il Consiglio regionale, Semplificazione, Affari Legali e Contenzioso, 58 anni, torinese, è avvocato civilista. E’ stato deputato per cinque legislature e due volte sottosegretario. Andrea Tronzano (Fi), assessore a Bilancio e Attività produttive, 52 anni, è torinese. E’ stato consigliere comunale a Torino e consigliere regionale nell’ultima legislatura. Chiara Caucino (Lega), che completerà la squadra dal primo luglio, sarà assessore a Famiglia, Bambini, Sociale e Pari Opportunità. Biellese, 45 anni, è avvocato. E’ stata assessore del Comune di Villanova Biellese.

