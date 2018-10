TORINO. Condannata per la morte del marito rivela, comprata a 14 anni

La piccola Assunta costò cinquecentomila lire. Più o meno quattro buste paga di un operaio dell’epoca. Più o meno la somma che serviva per una Cinquecento, la mitica utilitaria della Fiat. Assunta aveva 14 anni quando, intorno al 1972, fu venduta dalla sua famiglia a un uomo che la voleva per moglie; un uomo che, una volta in Piemonte, la costrinse a sopportare una vita di maltrattamenti e prostituzione. Questa la storia riecheggiata oggi a Torino al processo dove Assunta Casella, origini calabresi, ormai sessantenne, era imputata per l’omicidio del marito. Storia che non riguarda chissà quale comunità sottosviluppata e dispersa ma che unisce l’Italia in un solo filo da Nord a Sud. A raccontarla è stato l’avvocato difensore, Marina Bisconti: non per giustificare il delitto, visto che la donna si è sempre proclamata innocente, ma per chiedere che, nell’eventualità di una condanna, potesse ottenere le attenuanti generiche “nella massima estensione” e quindi uno sconto di pena. La Corte d’assise d’appello ha confermato i 21 anni e 3 mesi di carcere inflitti in primo grado. La procura generale aveva proposto l’ergastolo.

La vicenda fa da sfondo a un “giallo” maturato a Paroldo, nel Cuneese, dove nel giugno del 2016 un pensionato di 78 anni, Severino Viora, fu trovato senza vita nel noccioleto di casa. Le indagini portarono a concludere che era stato sedato con un sonnifero, lo Zolpidem, e poi ucciso in qualche modo. “Causa asfittica”, certificò il medico legale. I sospetti si appuntarono su Assunta, che mentre si faceva prescrivere il farmaco spargeva la voce che il marito avesse un’amante romena.

Quanto al movente, fu mistero fitto perché la donna, dopo l’arresto, non parlò: i rapporti familiari erano irrimediabilmente compromessi, forse voleva rifarsi una vita, forse si era invaghita di un altro. Ipotesi.

E’ stato l’avvocato, oggi, a mettere l’accento sul matrimonio combinato, dopo il quale sarebbero arrivate botte e vessazioni.

Assunta sarebbe stata anche costretta a prostituirsi, cosa che portò persino ad avere dei dubbi sull’identità del vero padre di una delle figlie. Il pg Nicoletta Quaglino è sembrata scettica: “Ne potremmo parlare in maniera diversa se la vicenda fosse stata chiarita dall’imputata negli incontri con gli investigatori. E in ogni caso non si possono dare le attenuanti a un omicidio per fatti capitati 45 anni fa”. La Corte le ha concesse, limitandosi però a stabilire che sono “equivalenti” alle aggravanti.

