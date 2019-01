TORINO. Busta con 260 euro fu induzione illecita, condannato a 4 anni

Quattro anni di carcere per una busta con all’interno 260 euro. Questa la condanna che il tribunale di Torino ha inflitto ad Antonio Donetto, 66 anni, geometra, che nel 2016, quando era funzionario all’ospedale Molinette nel settore di ingegneria clinica, fu messo ai domiciliari dalla guardia di finanza dopo avere ricevuto il denaro dall’emissario di un’azienda privata.

Dalle indagini in seguito risultò che non si trattava di una tangente su un appalto specifico o di una questione legata all’attività politica di Donetto, assessore comunale a Casalgrasso: il geometra aveva fatto intestare alcune fatture relative a lavori di ristrutturazione della sua casa al mare, in Liguria, a un’azienda per permetterle di scaricare l’Iva.

Per il pm Gianfranco Colace si trattò comunque di un caso di ‘induzione illecita’, visto che l’impresa da cui provenivano i 260 euro aveva in corso delle collaborazioni con l’ospedale, e il tribunale gli ha dato ragione. “È una sentenza incredibile”, ha commentato l’avvocato difensore, Marco Feno, annunciando un ricorso in appello. I due rappresentanti della ditta sono stati condannati rispettivamente a 8 mesi e 2 mesi di reclusione.

