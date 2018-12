TORINO. Arriva la neve

Maltempo in arrivo sul Piemonte, dove nelle prossime ore è prevista neve anche a quote basse. Il peggioramento dalla notte, con le prime deboli nevicate domenica mattina sulle Alpi Nordoccidentali. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno su tutta la Regione.

I valori previsti sono mediamente deboli, con picchi moderati sulle zone tra Astigiano e Alessandrino, sull’Appennino e sui rilievi sudoccidentali. Venti deboli o localmente moderati occidentali sui rilievi alpini, deboli meridionali sull’ Appennino

