SETTIMO. Vent’anni insieme ai Lucani

Era il 1998 quando un gruppo di fondatori, originari della Basilicata, decise di mettere in piedi l’associazione lucana con lo scopo di conoscere meglio la propria terra di origine. Un luogo che tanti lucani lasciarono da bambini o ragazzi per cercare lavoro al nord.

Da quel momento, il sodalizio è cresciuto fino a raggiungere oltre 400 soci. Domenica 21 ottobre, al “Lago Azzurro” di Volpiano, Vito Sileo, originario di Avigliano in provincia di Potenza, ha unito idealmente Settimo al suo comune di nascita, lo stesso da cui arrivano la maggior parte dei lucani residenti a Settimo. Vito Summa, sindaco di Avigliano, ha pranzato al fianco di Fabrizio Puppo, sindaco di Settimo, e Aldo Corgiat, ex sindaco della città. Summa ha rinnovato l’invito ai settimesi per il 2019, anno speciale per la Basilicata e per Matera, capitale Europea della Cultura. Dal 1998 al 2018, l’associazione ha messo in fila ben 150 attività, tra viaggi, appuntamenti culturali e serate danzanti. L’associazione Lucana è stata intitolata ad Emanuele Gianturco, uno dei più brillanti giuristi italiani a cui è stata dedicata anche una via nella zona nuova del “Mercatò” a Settimo. Il gruppo guidato da Vito Sileo è anche l’associazione di riferimento per la gestione del sabato sera danzante organizzato nella sala polivalente “Aglietta” di via Fantina, lo stesso luogo in cui si svolge la Festa Lucana, un trionfo di sapori tipici della Basilicata.

