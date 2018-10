SETTIMO. Torna il Festival dell’Innovazione e della Scienza

Settimo Torinese si trasforma dal 14 al 21 ottobre nella capitale italiana della divulgazione scientifica grazie al Festival dell’Innovazione e della Scienza.

La sesta edizione dal titolo Pensa alla salute ha tra i testimonial campioni dello sport, accademici e chef. Sono previsti laboratori didattici con circa 250 classi delle scuole elementari e medie dell’area metropolitana, mentre domenica 21 ottobre saranno ospitati i progetti di 30 scuole superiori di tutta Italia. Sarà montato un planetario e la Biblioteca Archimede ospiterà Settimo Mistero, prima escape room di divulgazione scientifica. Chiude il Festival, che si autofinanzia grazie a sponsor pubblici e privati, l’esibizione di Irene Grandi.

“Il record di presenze del 2017 – commenta Fabrizio Puppo, sindaco di Settimo – testimonia come il Festival sia un vero motore di promozione del territorio”. “Il Festival quest’anno coinvolge 10 Comuni dell’area metropolitana tra i quali Torino”, spiega Aldo Corgiat, presidente della Fondazione Ecm.

Settimo Mistero, prima Escape Room scientifica

Si chiama Settimo Mistero, la prima Escape Room scientifica, novità del Festival dell’Innovazione che Settimo Torinese ospita dal 14 al 21 ottobre. L’ha realizzata la società Wesen ed è un vero real game, un luogo chiuso da cui è possibile uscire solo risolvendo alcuni enigmi in un determinato arco di tempo. Ogni Room racconta una storia, ha un mistero da risolvere e i giocatori ne diventano i protagonisti. Abilità, capacità di osservazione, intuito e gioco di squadra sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi e uscire dalla stanza.

“L’Escape Room nasce come gioco – spiega Marta Colangelo fondatore della Wesen che a Torino propone Mystery House – ma viene usata anche come strumento di formazione aziendale, soprattutto per sviluppare competenze come il team work, il problem solving, la leadership. Con Il Settimo Mistero siamo andati oltre e abbiamo proposto l’esperienza ludica della Room come metodo innovativo di educazione scientifica”.

