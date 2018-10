SETTIMO TORINESE. Del Vago: “I No Tap hanno ragione”

“Se ci sono parlamentari che hanno promesso in Puglia che la Tap non si sarebbe fatta chi oggi ne chiede le dimissioni ha ragione”. Lo dice e lo sottoscrive. E’ lui. E’ Massimo Del Vago. Nella scorsa campagna elettorale qualcuno lo aveva ribattezzato “Il grillino senza vaffanculo”, oggi potremmo dire che il capogruppo del Movimento 5 Stelle si comporta come un’indipendente. Di quelli che aderiscono ad un partito ma conservano una propria integrità che prescinde dalle ideologia del gruppo di appartenenza. “Io sono così, mi avvicinai al Movimento 5 Stelle quando Grillo invitò le persone a partecipare, ad entrare in un movimento che non era né di destra né di sinistra, questa è la mia visione anche oggi”.

