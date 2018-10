SETTIMO. Ahmed Abdullahi in conferenza a Lampedusa e a Messina

Ahmed Abdullahi è stato invitato per tenere una conferenza in Sicilia, a Lampedusa. Il settimese sarà impegnato dall’1 al 3 ottobre, in occasione del quinto anniversario della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, per incontrare gli studenti provenienti da tutta Italia. Dal 4 al 6 ottobre, invece, sarà a Messina, per partecipare al al Sabirfest, per parlare di cultura e cittadinanza mediterranea.

“In entrambi gli incontri racconterò la mia storia e la straodinaria accoglienza – dice Ahmed Abdullahi – che ho ricevuto dalla città e dai cittadini settimesi”.

