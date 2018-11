SANTHIÀ. Albergatore sottrae carte credito a cliente e spende per sè

Un albergatore di Lecce si è impadronito della carta di credito di una cliente e ha fatto acquisti personali per circa 1.000 euro, confidando che la vittima della truffa avrebbe scoperto l’ammanco qualche giorno dopo, magari confondendolo con spese connesse alla vacanza. La vittima è una donna di Santhià di 40 anni, in vacanza in Puglia.

La donna, però, scoperto l’ammanco nel suo conto corrente, ha chiamato i carabinieri, che al termine delle indagini hanno individuato e denunciato l’albergatore leccese.

Commenti