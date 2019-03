ROMA. Terremoti, un decreto legge per rendere il 2019 l’anno clou della ricostruzione

Accelerare il processo di riparazione e ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nelle provincie di Campobasso e Catania colpite dal sisma – rispettivamente il 16 agosto e il 26 dicembre 2018 – comprendendo anche i luoghi nell’Italia centrale interessati dal terremoto del 2016 e del 2017. Questo, ma anche molto altro, nel perimetro operativo del decreto legge recante ‘Disposizioni urgenti per eventi sismici’, che dovrà essere varato a breve dal Consiglio dei ministri. La misura prevede anche l’erogazione di un contributo straordinario per L’Aquila con lo scopo di compensare le maggiori uscite e le minori entrate conseguenti al terremoto del 2009, sostenendo in questo modo l’approvazione del suo bilancio. In più verrà rifinanziato il contingente militare che presidia la zona rossa a Ischia nell’area di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. In sostanza nelle intenzioni del legislatore il decreto si prefigge lo scopo, sommandosi agli altri provvedimenti precedenti, di fare del 2019 l’anno clou per il ritorno alla normalità delle numerose aree colpite da terremoti. Il provvedimento fissa nei suoi primi tre articoli la funzione dei commissari straordinari, che potranno far conto su una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato. In particolare vengono assegnati 300 milioni per la ricostruzione nei comuni della provincia di Catania (60 per il 2019, 120 per il 2020 e 120 per il 2021) e 50 milioni per Campobasso (10 milioni per il 2019, 25 per il 2020 e 15 per il 2021). I commissari si occuperanno di individuare le priorità per calcolare l’entità dei danni e provvedere a una serie numerosa di compiti, compresa la delocalizzazione e la trasformazione degli immobili di edilizia abitativa a uso produttivo e commerciale per servizi pubblici. Dovranno poi quantificare anche i danni subiti da strutture private utilizzate per attività sociali, socio-sanitarie, socio-educative, ricreative, sportive e religiose. Stessa cosa per gli edifici privati di interesse storico-artistico. Il decreto prevede che i soggetti attuatori per la riparazione e la ricostruzione siano: la Regione Molise, la Regione Sicilia, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, l’Agenzia del demanio, il Ministero dell’Istruzione, i comuni coinvolti e i soggetti gestori o proprietari delle strutture. Il provvedimento torna poi su un sistema di allerta pubblico in grado di raggiungere tutti gli utenti, compresi quelli presenti solo temporaneamente nell’area interessata. Per la sua attivazione vengono stanziati 1,28 milioni per il 2019, 4 per il 2020 e 4,5 per il 2021. Sul fronte fiscale si recupera quanto deciso in precedenza e si fissa la sospensione dei termini per il pagamento delle tasse sugli immobili distrutti dal terremoto o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Il tutto fino alla ricostruzione definitiva o al recupero dell’agibilità, ma fino all’anno di imposta 2020.

Commenti