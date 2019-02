ROMA. Tav: Mit accusa, i numeri favorevoli sono una patacca

“Grossolana patacca”, “falso clamoroso”, “grave inquinamento del dibattito”,

“pacco in piena regola”. Così una nota del Ministero delle

Infrastrutture attacca le cifre, pubblicate da alcuni quotidiani, che

ribalterebbero i risultati dell’analisti costi-benefici sulla Tav

Torino-Lione fatta dalla commissione Ponti. Quei numeri sarebbero

un’altra “fake news che meriterebbe l’attenzione dell’ordine dei

Giornalisti”. Nel mirino c’è una “scheda” che sarebbe frutto di

un’elaborazione economica fatta sulla scorta della contro-analisi

consegnata dal professore dissidente Pierluigi Coppola al Ministero

delle Infrastrutture comunicando il suo dissenso e nel rifiutarsi di

partecipare all’analisi. Il dicastero guidato da Danilo Toninelli

bolla come “falsi” i dati relativi ai benefici economici e ai costi

che la realizzazione o la non realizzazione della Torino-Lione

comporterebbe. “Nei giorni scorsi – tuonano da Porta Pia – la grande

stampa pro-Tav ha sparacchiato numeri a casaccio, dai 3-400 milioni

fino addirittura a 2,4 miliardi di presunti benefici del progetto,

collegandoli, in alcuni casi, all’appunto inviato dal professor

Pierluigi Coppola a chiosa della analisi costi benefici” redatta

dalla commissione Ponti. “Ebbene – afferma il Mit – quei numeri

rappresentano una grossolana patacca, un falso clamoroso. Si tratta

di una tabella di cui nemmeno Coppola risulta autore”. Il Ministero

denuncia quindi “un grave inquinamento del dibattito” da parte dei

giornali. “Se per una volta – scandisce la velina – i giornali si

fossero presi la briga di fare un minimo di verifica, si sarebbero

resi conto di avere tra le mani un pacco in piena regola”. Un esempio

dell’errore, viene messo in evidenza sarebbe “il costo di ripristino

dello stato dei luoghi gonfiato persino rispetto alle stime di

Telt” (la società franco-italiana che deve costruire e gestire Tav e

che quindi dovrebbe avere tutto l’interesse a che l’opera si faccia).

Costo che nelle schede contestate è di 500 milioni mentre secondo

Telt – secondo quanto apprende l’ANSA – è stimato in 350 milioni.

Il Mit promette di “accertare l’origine di questa polpetta

avvelenata”. Da parte sua il professor Coppola preferisce non parlare

“per non alimentare polemiche”. Nella sua “nota” consegnata al Mit,

unico documento che il professore riconosce come suo, i numeri

contestati non ci sono. Nel documento il professore parla di 1,4

miliardi già impiegati finora per l’opera e che andrebbero persi, il

costo dei ripristino dei luoghi (non quantificato) e l’adeguamento

della linea storica valutata in 1,4-1,7 miliardi. Ma più dei numeri è

tutta l’impostazione che Coppola critica, a partire dal “paradosso”

che, calcolando le “accise” come perdita, si finisce per considerare

in perdita proprio il successo dell’obiettivo del Tav: liberare

strade e montagne di Piemonte e Val D’Aosta da tir e auto. “Si arriva

alla singolare situazione – scrive il professore – in cui

all’aumentare della quota di auto e autocarri sottratti alla strada

dalla ferrovia, peggiora il risultato dell’analisi”.

Intanto monta la polemica tra il ministro e le opposizioni: “per

Toninelli &Co urge un Tso o un esorcismo, dice Giorgio Mulé portavoce

azzurro di Camera e Senato. “Il ministero dovrebbe smentire le molte

affermazioni infondate del Ministro – afferma Piero Fassino – secondo

cui il progetto è di 30 anni fa, quando invece quello in corso di

realizzazione è del tutto diverso da quello originario ed è stato

licenziato dal Cipe nel 2017”.

Commenti