ROMA. Poste chiama 3mila sindaci, rete dei piccoli comuni

Piccole storie di vita italiana, dai

portalettere che raggiungono in barca Portofino isolata, al ‘postino

del Faro’ di Favignana, ai cento abitanti di Spriana, il più piccolo

tra i 7.700 Comuni italiani dove è andato via anche il parroco ma ci

sono l’ufficio postale ed il postino.

Poste rilancia le potenzialità della capillarità della sua rete sul

territorio, e lo fa con una iniziativa che non ha precedenti: lunedì,

a Roma, l’incontro con tremila sindaci di piccoli comuni. Lo ha

voluto l’Ad, Matteo Del Fante.

“Incontreremo i Sindaci dei piccoli Comuni – commenta – per

promuovere un dialogo diretto e permanente ancora più inteso e

proficuo con il territorio. Presenteremo nuove iniziative che

desideriamo realizzare con loro”.

Ci sarà il Governo, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,

il vicepremier Matteo Salvini, il ministro Giulia Bongiorno. E ci

saranno le associazioni dei Comuni Anci e delle comunità montante

Uncem, che hanno collaborato. Ma i protagonisti alla ‘Nuvola’ di

Fuksas saranno da un lato postini ed i 12.800 uffici postali,

dall’altro – e soprattutto – i sindaci provenienti da ogni angolo

d’Italia: 497 dal Piemonte, 422 dalla Lombardia, 256 dalla Campania,

oltre 100 da Marche e Veneto, circa 200 da Sicilia e Calabria. Per

Poste è una occasione, unica, voluta per aprire una nuova fase di

dialogo e confronto con i territori: punta ad attivare una serie di

servizi dedicati alle realtà locali con meno di 5mila abitanti, per i

cittadini e per le imprese. Sarà Matteo Del Fante, parlando alla

platea di sindaci, a dare i dettagli di nuove “opportunità concrete”

e “nuovi investimenti per le comunità locali” che, guardando anche

anche alla crescita economica e sociale del Paese, Poste proporrà

rilanciando l’unicità della sua rete sul territorio. Dei 7.945 Comuni

italiani solo 254, il 3%, non hanno un ufficio postale. Ed ogni

giorno 3 milioni di persone entrano negli uffici postali o accedono

ai servizi online dell’azienda. E’ un mondo fatto anche di

quotidianità, presenza, comunità: il sindaco, il campanile, l’ufficio

postale.

Un paese. E piccole storie. Tra i sindaci ci sarà anche il più

giovane d’Italia: Valentina Pontremoli, 28 anni di Bardi, 2.200

abitanti nel Parmense.

LO SPORTELLO DI SPRIANA, DOVE ANCHE IL PARROCO E’ ANDATO VIA

Il Comune più piccolo dotato di ufficio postale è di solo 100

abitanti: Spriana è alle porte della Valmalenco, per arrivarci

bisogna percorrere i 10 chilometri di tornanti della strada che da

Sondrio porta alla frontiera svizzera. “Se ne è andato anche

l’anziano parroco – raccontano – ma non ha chiuso lo sportello delle

Poste, che è un po’ come il salotto di casa. Una certezza per gli

anziani. E c’è un portalettere”.

A FAVIGNANA IL POSTINO DEL FARO, SUL MOLO CON I PESCATORI

Carmelo, a Favignana, lo chiamano “il postino del Faro”: lo incontri

al porto, con i pescatori, ad attendere il traghetto delle 8:10 che

porta posta e pacchi. Poi, casa per casa, passando per il vecchio

molo di Punta Longa. “Un lavoro – lo descrivono – pieno della

ricchezza dei rapporti umani: vuol dire sentirsi parte di una

comunità, condividerne gioie, paure, speranze. Quelle spesso ancora

affidate ad una lettera”.

PORTOFINO ISOLATA, UN SORRISO LA RICOMPENSA DEL PORTALETTERE

A Portofino dopo il disastro del maltempo dello scorso ottobre, con

la strada franata, i due portalettere Paola e Giulio hanno riscoperto

“la consapevolezza di essere davvero utili alle persone”. Arrivano

con il battello che parte dalle 9.15 da Santa Margherita Ligure. Per

venti famiglie, isolata, il loro arrivo “rappresenta anche un modo

per sentirsi vicini, ancora in contatto con il resto del Paese. Come

l’anziano, racconta Paola, “che aspettava con ansia la lettera che

doveva confermargli che sarebbe andato in pensione. E quando l’ha

finalmente ricevuta in suo sorriso è stato una grande ricompensa”.

