ROMA. Mercoledì temperature su, poi peggioramento

Da mercoledì una tregua con le temperature che risalgono grazie ai venti foehn, poi un nuovo peggioramento nel weekend al Nord e in Toscana: il tempo continua a essere caratterizzato da un alternanza tra fasi soleggiate e miti, con temperature più alte, e fasi piovose e più ‘fredde’. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, “ci sono buone probabilità che il prossimo fine settimana assisteremo a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche questa volta al Nord e Toscana, con piogge diffuse e localmente abbondanti e le prime avvisaglie già venerdì. Un’area di bassa pressione dal Nord Europa – spiega – potrebbe infatti aprire ad una fase decisamente piovosa soprattutto per le regioni settentrionali e tirreniche sul finire del mese e per i primi di novembre, con l’arrivo di vere piogge autunnali”.

Intanto fino a venerdì l’alta pressione farà salire le temperature, che mercoledì, complici i venti di foehn, secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, dovrebbero toccare punte di 28-30 gradi tra Piemonte e Lombardia occidentale, sarebbe un record per fine ottobre.

