ROMA. Maltempo, ancora vittime. Stop tasse nelle zone colpite

Il maltempo ha ucciso anche oggi: una turista tedesca che faceva trekking con la famiglia è stata colpita in pieno da un fulmine a Carloforte, nel Sud ovest della Sardegna, mentre nell’ospedale di Trento, dopo quattro giorni di agonia, è morto in serata anche Denis Magnani, 34 anni, colpito pure lui da un fulmine, in Val di Non.

L’emergenza non abbandona dunque l’Italia e per le zone maggiormente colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo stop di tasse e cartelle.

Lo ha preannunciato il viceministro all’Economia Laura Castelli, secondo cui “la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture”. Una conference call tra i governatori Toti, Zaia e Fedriga, il premier Conte e il sottosegretario Giorgetti si è tenuta in serata: il Governo ha assicurato “massima attenzione” e l’adozione di ogni provvedimento necessario.

La Protezione civile stasera ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse e se domani ci sarà un graduale e momentaneo miglioramento sulle regioni peninsulari, rimarrà forte l’instabilità sulla Sicilia, con l’allerta rossa, in estensione dalla serata anche alla Sardegna. E continua ad essere emergenza nel bellunese, dove, dopo i danni di questi giorni, una frana di terra e fango ha completamente ostruito stamani la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati alcuni comuni a nord dello smottamento, 27 le strade interrotte, criticità per acqua e luce. Domani il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, effettuerà un ulteriore sopralluogo in queste aree. Preoccupa, inoltre, il Po il cui livello idrometrico è salito di quasi 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle piogge.

Danni per centinaia di milioni in Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui presidenti hanno chiesto e ottenuto l’attivazione di un numero di solidarietà il 45500 che sarà attivo dalla mezzanotte del 4 novembre. Alcuni istituti di credito hanno sospeso per 12 mesi i ratei dei finanziamenti a famiglie e imprese e offerto prestiti a condizioni agevolate.

Danni e paura a Ischia: un grosso muro perimetrale di un albergo a Casamicciola è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che è stata invasa da massi e detriti. Sempre ad Ischia un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere finito con il suo furgone in un’area allagata; soccorso anche un altro bloccato in un sottopasso. Nel palermitano, due operai agricoli scomparsi in un’azienda vicino la diga Fanaco, in una zona in cui imperversava il maltempo, hanno fatto scattare l’allarme: dopo alcune ore sono stati ritrovati infreddoliti, ma sani e salvi. Danni a Sciacca, nell’ Agrigentino, dove è nuovamente straripato il torrente Cansalamone; allerta anche nel corleonese. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ordinato la chiusura delle scuole per domani e ha rivolto l’invito a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Sono stati oltre 14.000 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco effettuati sul territorio nazionale dall’inizio dell’emergenza e 5.000 i pompieri impegnati anche oggi.

Disagi anche anche alla circolazione ferroviaria: ritardi e rallentamenti, in particolare, in Liguria, Veneto, Campania e Sicilia.

