ROMA. In 8 regioni stop al certificato dopo le assenze da scuola

Stop al certificato medico

dopo le assenze a scuola. La novità, di recente introdotta anche nel

Lazio, in altre parti d’Italia è già prassi. Ad oggi risultano otto

le Regioni in cui agli studenti non è richiesta la certificazione

medica per rientrare in classe, anche dopo 5 giorni di assenza:

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna,

Lazio e Umbria. E anche nelle Province di Trento e Bolzano.

In questi territori per essere riammessi tra i banchi di scuola ora

basta un’autocertificazione dei genitori o dello stesso studente, se

ha compiuto i 18 anni. A fine ottobre, l’ultima Regione ad aver

introdotto questa norma all’insegna della semplificazione è il Lazio

guidato da Nicola Zingaretti: nelle scuole del territorio dopo le

assenze superiori a cinque giorni non è più necessario portare il

certificato medico. A prevederlo è stata la legge sulla

semplificazione che all’articolo 68 riporta le disposizioni sulle

certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Fanno eccezione i casi

in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi

previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità

pubblica. “La cosa può essere anche considerata positiva sul fronte

della ‘deburocratizzazione’ – commenta il presidente

dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, Mario Rusconi -, ma

restano dei dubbi relativi ai casi in cui il bambino o lo studente

torna a scuola dopo una malattia contagiosa. Chi attesta che non sia

più portatore di un contagio? E poi: quando si supera il 25% delle

assenze a scuola è prevista automaticamente la bocciatura a meno che non si tratti di assenze per malattia. Se non sono previsti più i

certificati chi lo attesta?”.

Sul tema c’è anche una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 che

si è espresso sul caso della Liguria attestando che “è da ritenersi

legittima l’abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo

i cinque giorni d’assenza” in quanto “la scelta, oltre ad essere

coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in

linea con le osservazione del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui

ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni,

sull’assunto che ‘le malattie infettive sono spesso contagiose in

fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è

convalescente'”.

