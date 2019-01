ROMA. Ferrovie, al via i piani neve

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, “la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo in Liguria e la fase di preallerta in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana”.

“L’offerta ferroviaria – si legge in un comunicato – è confermata in tutte le regioni a esclusione della Liguria, dove sulle alcune linee, a causa delle nevicate previste, sarà garantito il 70% dei treni regionali. Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza”.

Le principali azioni previste dal Gruppo Fs italiane, riguardano i “presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari, corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni. E’ stato anche allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico”.

