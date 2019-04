ROMA. Comunali: fino alle 12 di sabato la presentazione delle candidature

Dalle ore 8 alle 20 di oggi e dalle ore 8 alle 12 di domani 27 aprile, le segreterie degli uffici dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo, rimarranno aperte per la consegna “materiale” delle candidature. Lo ricorda il Viminale nel sito.

Il prossimo 26 maggio gli elettori chiamati al voto per le elezioni amministrative saranno circa 17 milioni; oltre 3 mila comuni, di cui 5 capoluoghi di regione (Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso) e 20 capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.

In Sicilia si voterà per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli di 34 comuni domenica prossima, 28 aprile. Il capoluogo di provincia interessato è Caltanissetta.

In Sardegna si volterà il 16 giugno – eventuali ballottaggi il 30 giugno – a Cagliari, Sassari, Alghero e in altri 26 centri.

