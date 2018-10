ROMA. Caccia: Wwf, vinti 7 ricorsi su 9 presentati nei tribunali

Con quella al Tar Liguria “le vittorie nei tribunali contro l’illegalità legittimata dalle regioni nella gestione delle attività venatoria salgono a sette” afferma il Wwf che con altre associazioni – attraverso avvocati che prestano volontariamente la propria professionalità alla difesa della biodiversità – hanno presentato nove ricorsi, in sette Tribunali amministrativi regionali. Uno solo è stato respinto e un altro deve essere ancora discusso, precisa la ong.

In alcuni casi (Sardegna, Umbria, Trento) “gli avvocati del Panda stanno sostenendo la battaglia per la legalità e per la tutela della fauna e della biodiversità anche nelle aule del Consiglio di Stato in seguito ai ricorsi proposti dalle amministrazioni regionali. Al momento – prosegue il Wwf – il giudice amministrativo d’appello ha respinto i ricorsi delle regioni Umbria e Sardegna, evidenziando in maniera chiara l’illegittimità e l’incongruenza delle scelte giuridico amministrative delle regioni. Va anche ricordato che le regioni spendono soldi pubblici per resistere ai ricorsi delle associazioni, finanze della collettività che potrebbero trovare migliori vie di spesa”.

“Queste vittorie non solo rappresentano la vittoria della legalità nei confronti di chi ogni anno fa di tutto per bypassare le regole nazionali ed europee sulla tutela della fauna selvatica e degli habitat naturali ma sono anche la vittoria della vita perché hanno consentito di salvare migliaia di animali che altrimenti sarebbero morti sotto i colpi dei cacciatori” dichiara il vicepresidente del Wwf Italia Dante Caserta esprimendo grande riconoscenza nei confronti dei tanti avvocati che si dedicano alla difesa della natura. “Mi auguro che le tante bocciature facciano da monito alle regioni che nei loro calendari devono imparare a seguire le regole: di certo il Wwf, con i suoi avvocati non arretrerà di un millimetro nel difendere la biodiversità”, conclude

