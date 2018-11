ROMA. AstroLuca pronto a partire nel 2019 con la nuova Asi

Non ci sarebbe stato giorno migliore per dare il via alla nuova Agenzia Spaziale Italiana (Asi): parola di Piero Benvenuti, che ha fatto la sua prima uscita pubblica nella veste di commissario straordinario nel giorno in cui l’Asi ha celebrato i 20 anni della Stazione Spaziale e presentato i sette esperimenti della missione Beyond, il cui lancio è previsto nel 2019 e che vedrà l’astronauta Luca Parmitano al comando della stazione orbitale.

“Non c’è occasione più propizia di essere alla guida dell’Asi che i 20 anni della Stazione Spaziale”, ha osservato Benvenuti all’indomani del suo insediamento. “Grandissimi auguri per il tuo lavoro, che seguiamo con grande interesse”, ha detto poi ad AstroLuca nel collegamento dalla base di lancio russa di Baikonur (Kazakhstan), dove l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) fa parte dell’equipaggio di riserva della missione destinata a partire per la Stazione Spaziale il 3 dicembre.

“Porti avanti il ruolo dell’Italia in nome della tecnologia e della scienza”, ha detto ancora Benvenuti all’astronauta. Ha quindi affermato di essere al lavoro per “garantire la continuità” e prevede di incontrare “a breve”, il ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e il Comitato interministeriale per le politiche dell’aerospazio presso la Presidenza del Consiglio. “Sono consapevole di trovarmi in un periodo di adattamento a una nuova situazione, con il Comitato interministeriale in fase di rodaggio. E’ certo però, ha aggiunto, che l’Asi debba mantenere “la sua identità” e che “nell’interesse di tutti dovremo mostrare a Paese e al governo che l’Asi è solida e non ha debolezze”.

I 20 anni della Stazione Spaziale sono anche l’occasione di guardare al futuro e al ruolo dell’Italia nell’ambito dell’Esa, della quale è il terzo Paese per contributi, con ritorni più che positivi in termini di ricadute per l’industria, ha osservato Benvenuti. Di primo piano anche il ruolo dell’Italia sia per i futuri lanciatori europei Vega C e Ariane 6, i cui motori sono costruiti dalla Avio, sia per la Stazione Spaziale, quasi la metà della quale è stata costruita dall’industria italiana, con Thales Alenia Space (Thales – Leonardo).

Non può non guardare al futuro anche le missione di Luca Parmitano: il suo nome Beyond, ‘Oltre’, guarda all’esplorazione di domani diretta verso la Luna e Marte. Quasi tutti i sette esperimenti italiani della missione puntano a conoscere meglio il modo in cui l’uomo reagisce alle insidie della vita in orbita, dalla microgravità alle radiazioni. Per questo, ha detto l’astronauta, “l’augurio è che la Stazione Spaziale possa portarci ancora più lontano”.

Pensando infine ai giovani di 20 anni, che non hanno mai conosciuto un mondo senza la Stazione Spaziale, l’augurio di AstroLuca è che la più grande struttura mai costruita in orbita “rappresenti un sogno possibile in un mondo in cui la scienza e la tecnologia, e con esse la voglia di spingersi oltre, possano superare ogni difficoltà”.

Commenti