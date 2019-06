QUINCINETTO. Frana minaccia A5: Valle d’Aosta, gravi danni per il turismo

“E’ una situazione che va riverificata al più presto poiché non è possibile lasciare territori e amministrazioni locali isolate e in situazione di estremo disagio, con gravi ripercussioni economiche soprattutto per il settore turistico. Chiediamo quindi fin da subito al Ministero delle Infrastrutture di sedersi al tavolo con Valle d’Aosta e Piemonte per affrontare in maniera strutturale la questione”. Lo dichiarano in una nota il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, e l’assessore ai trasporti Luigi Bertshy in merito alla chiusura dell’autostrada A5 nel tratto tra Ivrea e Pont-Saint-Martin a causa di un movimento franoso nella zona di Quincinetto. “Apriremo un tavolo politico-tecnico urgente – aggiungono – sul quale ci siamo già confrontati con gli amministratori regionali e comunali del Piemonte e al quale chiediamo prenda parte il ministero competente per garantire massima attenzione all’argomento”. L’autostrada, precisa in una nota Società Autostrade Valdostane (Sav), “è stata chiusa dalle 11 alle 17, nel tratto tra Quincinetto e Pont Saint Martin per una lunghezza di circa 4 chilometri”. La chiusura del tratto autostradale si è imposta – spiega ancora Sav -, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza adottati dalla Società, a seguito della marcata accelerazione di un sistema franoso in località Chiappetti nel comune di Quincinetto”. I sensori del Sistema di Monitoraggio integrato installati da Sav, in collaborazione con il Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze, lungo il versante della montagna interessata dall’evento, avevano infatti evidenziato “su due punti di rilevamento il superamento, a seguito delle forti precipitazioni di ieri, della soglia di velocità 2 con il raggiungimento del livello di criticità rosso che prevede, secondo i protocolli adottati, la chiusura del tratto autostradale con deviazione su altra viabilità e filtraggio dei mezzi pesanti”. Nelle ore successive i dati sono rientrati sotto le soglie di sicurezza e il tratto autostradale è stato riaperto al traffico con una corsia per senso di marcia. L’evolversi della situazione continua ad essere monitorata.

Commenti