MILANO. Lupo solitario dell’Is preso a Milano.’Pronto ad agire’

Un soldato irregolare dell’Isis, un lupo solitario con un’addestramento paramilitare pronto a “sgozzare”

miscredenti ma anche un elemento centrale nella propaganda jihadista in contatto diretto con chi dirige la macchina mediatica dello Stato Islamico. “Se hai intenzione di fare un’operazione jihadista puoi chiederlo e stare anche un anno in attesa – diceva ai suoi interlocutori – Arriverà il momento in cui andrò a fare la guerra

insieme a loro”.

Non era un personaggio qualunque Issam Shalabi, l’egiziano 22enne

arrestato in piena notte in un appartamento a Milano con un blitz del Nocs, il Nucleo speciale antiterrorismo della Polizia. Per mesi gli

investigatori lo hanno seguito 24 ore al giorno, ne hanno monitorato

praticamente in diretta ogni messaggio su chat e social, hanno

ascoltato ogni conversazione: “temevamo – ammette il capo

dell’Antiterrorismo Lamberto Giannini – che potesse colpire da un

momento all’altro”.

Probabilmente, è la convinzione di chi ne ha seguito ogni mossa, con

un attentato non in Italia ma in Francia.

Che non ci sia riuscito è dunque merito di chi lo ha fermato in

tempo. A partire dagli 007 che a dicembre del 2017 hanno segnalato la presenza, tra i militanti islamici frequentatori di un gruppo

Whatsapp, di un soggetto che aveva un’utenza italiana.

Gli accertamenti hanno portato subito a Shalabi, arrivato in Italia 7

anni fa per ricongiungimento familiare. Il ragazzo era il leader di

un gruppo di tre giovanissimi profondamente radicalizzati che

vivevano a Colonnella, in provincia di Teramo.

Lì Shalabi, quando non era impegnato ad ascoltare i sermoni contro

l’occidente e a veicolare il verbo degli imam radicali, lavorava per

una ditta che aveva l’appalto per le pulizie di McDonald’s.

Dall’Abruzzo si è poi spostato a Cuneo e infine a Milano dove aveva

trovato lavoro in nero presso una ditta che eseguiva manutenzione

stradale. Ma il suo impiego era tutt’altro ed è lui stesso nelle

conversazioni intercettate a definirsi un lupo solitario. “Ognuno di

noi si muove per conto proprio, ognuno percorre la via più

conveniente” per il martirio. Nel capoluogo lombardo Shalabi seguiva le regole della clandestinità, farsi notare poco e muoversi molto: solo negli ultimi due mesi ha cambiato 4 abitazioni e stanotte lo hanno arrestato in una casa con altri stranieri che erano

completamente all’oscuro di chi avessero accanto.

“Dopo la sconfitta militare dell’Isis in Iraq e Siria ci si chiede

dove sia il fronte dello Stato Islamico. Questa indagine dimostra che

il fronte è anche dentro casa nostra” sintetizza il capo del servizio

esterno dell’Antiterrorismo Claudio Galzerano per sottolineare lo

spessore di Shalabi. E che fosse organico a Daesh, gli investigatori

della Polizia Postale non hanno dubbi, dopo aver ascoltato 1.700 file

audio – decine dei quali con il logo di ‘Dabiq’, la rivista ufficiale

del Califfato – e analizzato 110mila screenshot delle chat di

Telegram. Lì dentro c’era il bando di reclutamento per i soldati del

jihad e una sorta di ‘mattinale’ dell’Is, con tanto di risultati

conseguiti la settimana prima in termini di morti e feriti. Ma non

solo: era Shalabi stesso a rilasciare le credenziali per consentire

l’accesso a determinati canali Telegram; password che arrivavano

direttamente da chi gestiva ‘Amaq’, l’agenzia stampa di Daesh.

Un giorno gli investigatori lo sentono commentare così il video di

una donna sgozzata in una vasca da bagno: “mi ha mandato a dire che io debba sgozzarla e così via…ma sei io sgozzo la sgozzo lì (nella

vasca, ndr), vedrei il suo sguardo”.

Con Shalabi, accusato di associazione con finalità di terrorismo,

istigazione e apologia di terrorismo, sono indagati anche i suoi due

connazionali, Omar Mohamed Ibrahim, di 21 anni residente a Colonnella e un 23enne residente a Piacenza. Al primo è stato notificato un decreto di espulsione del ministro, il secondo è ricercato all’estero. Le abitazioni di entrambi sono state perquisite ed è stato trovato diverso materiale che ora dovrà essere analizzato dagli investigatori per capire quanti altri siano stati raggiunti dalla

propaganda di Shalabi e trasformati in possibili terroristi.

Commenti