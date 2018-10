LEVONE. Land Rover, è record!

E record sia! Grandi festeggiamenti domenica 14 ottobre per il Land Rover Club di Levone. In paese sono arrivati 251 equipaggi che hanno formato il logo più grande d’Italia. “La straordinarietà di questo evento è stata che non era contestualizzato all’interno di un’altra manifestazione, ma chi è venuto a Levone l’ha fatto proprio solo ed esclusivamente per partecipare alla formazione del Logo – commenta il presidente Massimiliano Gagnor -. E Levone ancora una volta ha messo il vestito della festa e ha accolto tutti a braccia aperte. Alla faccia di quelli che dicono che le piccole comunità sono destinate a scomparire. Sarebbe stato più facile e meno stressante organizzarlo nel piazzale di qualche fiera toscana come ci era stato chiesto, e avremmo fatto sicuramente numeri maggiori. Ma non sarebbe mai stato così bello. L’arrivo, il prato pieno di Land Rover, le persone rilassate, l’aperitivo… La serata prima a Madonna della Neve… Tutto fantastico. Tutto stupendo!”.

