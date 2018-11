KARATE. Due medaglie per la mezzenilese Sartoris con il Master Rapid

Continua la serie positiva di risultati per la mezzenilese Giulia Sartoris che nelle passate domeniche di ottobre è stata impegnata in Veneto e in Lombardia. Nel primo appuntamento agonistico a Vicenza, Sartoris ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria individuale Junior kata, mentre la settimana successiva ha messo al sicuro insieme alle compagne del Master Rapid Karate Club il titolo a squadre di campionesse regionali di kata. Con questo risultato si spalancano le porte per la partecipazione del team lombardo al Campionato Italiano che si svolgerà ad Ostia il 25 novembre prossimo.

Dallo scorso mese di settembre, Giulia, atleta del Centro Karate Valli di Lanzo, è entrata a far parte del team Master Rapid di Ghedi.

