IVREA. La band “Regione Trucco” di Ivrea ha vinto il “Calabria Fest-Tutta Italiana”

La band "Regione Trucco" di Ivrea ha vinto il "Calabria Fest-Tutta Italiana", Festival della Nuova Musica Italiana svoltosi a Nicastro di Lamezia Terme, in diretta su Rai Play e Rai Radio Tutta Italiana. La manifestazione é stata organizzata dall'associazione culturale "Art-Music&Co", con la direzione artistica e organizzativa di Ruggero Pegna, insieme a "Rai Radio Tutta…

Sei arrivato fin qui

Oramai un numero sempre più grande di cittadini si informa attraverso la rete, senza dover pagare nulla. La verità è che fare informazione e farla bene, essere liberi e indipendenti, ha un costo e non sempre della “rete” ci si può fidare. Se ci leggi e ti piace quello che noi scriviamo puoi aiutarci a continuare a fare il nostro lavoro per il prezzo di un caffè alla settimana. E se credi che l’informazioni sia anche uno strumento di libertà puoi aiutarci come “sostenitore” abbonandoti a “La Voce Più”.



Infinitamente grazie,

Liborio La Mattina

Direttore Responsabile La Voce