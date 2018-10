IVREA. In città il Distretto UNESCO della Regione Piemonte

Oggi, mercoledì 10 ottobre, presso la sede universitaria posta in una parte degli edifici dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO di Ivrea, si è riunito il Tavolo del Distretto piemontese UNESCO.

Il Distretto, che riunisce i siti regionali inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale, nelle reti delle Riserve di Biosfera MaB e Global Geopark nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO, è lo strumento stabilito dall’art. 19 della Legge regionale 11/2018, attraverso cui la Regione Piemonte opera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare le condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali.

Tramite questo strumento, inoltre, la Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.



Il sito di “Ivrea, città industriale del XX secolo” ha avuto, già durante il periodo della propria candidatura, l’opportunità di sedersi a questo importante Tavolo per condividere il progetto e apprendere le dinamiche che si determinano con l’inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Introdotti i lavori dal coordinatore del Sito Renato Lavarini, è seguito il saluto del Sindaco Stefano Sertoli e di Paola Casagrande Direttore Cultura, Turismo e Sport della Regione.

Il Sindaco ha dato il benvenuto ai partecipanti, ringraziato la Regione per aver accettato l’invito di riunire il Tavolo a Ivrea, ultimo sito UNESCO iscritto e il primo del patrimonio industriale del Novecento per lo Stato italiano.

La decisione di realizzare la prima riunione dopo la pausa estiva a Ivrea è un riconoscimento della sua importanza per lo sviluppo culturale, territoriale e sociale di tutta la regione.

Commenti