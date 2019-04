IVREA. “Futuro” al centro terza edizione eporediese, Casaleggio padrone di casa. Diminuiscono le presenze

“Qui si parlerà cosa succede nel nostro futuro, in tutti i campi. Questa edizione è basata su quale sarà l’innovazione dell’umano”. Con queste parole Davide Casaleggio ha presentato la terza edizione di Sum#03, l’evento organizzato dall’Associazione Casaleggio Associati in onore di Gianroberto Casaleggio.

Stessa location – le Officine H della Olivetti – e stesso format per la kermesse, che vede sul palco esperti in ogni settore parlare del futuro del lavoro, della scienza, di smart city, blockchain, ma anche sport e Rai. E rispetto alle precedenti edizioni spiccano le presenze di due esponenti della Chiesa – don Patrizio Coppola e don Muro Leonardi – nonché di una leggenda del calcio come Zdenek Zeman. Toccherà a Marco Travaglio, invece, parlare di Rai.

In platea, come ogni anno, gli esponenti del M5S. Ma, rispetto alle precedenti edizioni la sala delle Officine H è meno gremita e, soprattutto, e palpabile l’assenza della plaeta di parlamentari. Assenza che ha fatto storcere il naso a più di un deputato di lungo corso. “Hanno sbagliato a non venire, non è che una volta che si viene eletti non si seguono cose come queste”, è lo sfogo di uno dei parlamentari al secondo mandato.

Tra i presenti, oltre al vicepremier Luigi Di Maio, i ministri Giulia Grillo e Alberto Bonisoli, i sottosegretari Vito Crimi, Laura Castelli, Stefano Buffagni, Mattia Fantinati e Manlio di Stefano e diversi parlamentari “storicamente” presenti agli eventi Rousseau: da Sergio Battelli a Paola Carinelli. Tra i “nuovi”, presenti Gianluigi Paragone e Michele Gubitosa. Assieme a Casaleggio, inoltre, ci sono gli altri due soci dell’Associazione Rousseau, Max Bugani e Enrica Sabatini. Le presenze attese a inizio giornata, fa sapere l’organizzazione, erano pari a mille partecipanti, incluso lo staff e la stampa.

